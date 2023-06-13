高雄市從12日凌晨開始下起大雨，多處傳出淹水災情。國民黨智庫執行長柯志恩表示，看到居民把孩子放在墊子上漂浮苦中作樂的樣子令人感慨，並透露政府多年來投入高雄的治水特別預算，包括易淹水地區水患治理計畫等共超過189億元，「結果一場大雨下來，會淹水的地方還是照淹不誤」。網友也無奈表示「逢雨必淹」。

南部連日降雨挹注水情好轉，卻也造成市區多處積淹水，梓官、前鎮、仁武、鳳山等地宛如水鄉澤國。柯志恩今(13)日在臉書表示，看到市民涉水上班、家具浮在馬路上，甚至有居民把孩子放在墊子上漂浮苦中作樂的樣子，令她感慨。

柯志恩提到，政府多年來投入高雄的治水特別預算，包括易淹水地區水患治理計畫、流域綜合治理計畫、前瞻基礎建設中針對縣市管河川及區域排水整體改善計畫，共超過189億元。去年高市府也表示已盤點22處易淹水區，推動排水整治工程，總經費共32.7億元，其中就包含在仁武、前鎮興建滯洪池，並宣示在去年底前完工啟用，「結果一場大雨下來，會淹水的地方還是照淹不誤」。

對此，柯志恩認為，政府要思考的是如何解決人民的痛苦，而不是讓人民只能苦中作樂。雖然滯洪池有一定的成效，但有沒有辦法不淹水，才是市民想要聽到的答案。由於颱風季將到來，柯志恩喊話，還沒完工的治水工程應加快腳步，還會淹水的地方如何改善排水系統，實在應該好好重新檢視一番。

許多高雄市民也回文表示「逢雨必淹」、「還是要加強排水系統的清除」、「花上億元做排水整治，一場大雨下來見真章」、「下水道、水溝清一清比較實在」。