匯豐在一份聲明中說。作為戰略評估的結果，此一減少過程將在幾年內分階段進行。
該行表示，有鑑於市場營運的要求不斷變化，和業務的規模問題，匯豐再也無法證明該(紐西蘭)業務投資的正當性。
匯豐曾在去年指出，正在對零售銀行的業務進行評估，以便進行出售。
而在決定退出該業務的規劃上，紐西蘭為最新退出的市場。
匯豐財務長Georges Elhedery最新表示，該銀行正考慮從5個市場當中的1個退出，以加強對亞洲擴張的關注。
該英國銀行轉向亞洲，已觸發了在法國、希臘、俄羅斯、加拿大的出售業務計畫。
匯豐在周二宣布，已經決定減少在紐西蘭的財富和個人銀行業務。匯豐近期正在尋求在全球退出低利潤的業務，並專注於亞洲市場的擴張。
匯豐在一份聲明中說。作為戰略評估的結果，此一減少過程將在幾年內分階段進行。
該行表示，有鑑於市場營運的要求不斷變化，和業務的規模問題，匯豐再也無法證明該(紐西蘭)業務投資的正當性。
匯豐曾在去年指出，正在對零售銀行的業務進行評估，以便進行出售。
而在決定退出該業務的規劃上，紐西蘭為最新退出的市場。
匯豐財務長Georges Elhedery最新表示，該銀行正考慮從5個市場當中的1個退出，以加強對亞洲擴張的關注。
該英國銀行轉向亞洲，已觸發了在法國、希臘、俄羅斯、加拿大的出售業務計畫。
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