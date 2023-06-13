匯豐在一份聲明中說。作為戰略評估的結果，此一減少過程將在幾年內分階段進行。

該行表示，有鑑於市場營運的要求不斷變化，和業務的規模問題，匯豐再也無法證明該(紐西蘭)業務投資的正當性。

匯豐曾在去年指出，正在對零售銀行的業務進行評估，以便進行出售。

而在決定退出該業務的規劃上，紐西蘭為最新退出的市場。

匯豐財務長Georges Elhedery最新表示，該銀行正考慮從5個市場當中的1個退出，以加強對亞洲擴張的關注。

該英國銀行轉向亞洲，已觸發了在法國、希臘、俄羅斯、加拿大的出售業務計畫。