其實早在去年9月時，軟銀的投資部門以及國際事業部已執行過裁員計畫，當時有約150位在全球各地工作的員工受到波及。滿手全球科技類股股票的軟銀，在目前利率大升還有地緣政治衝突加劇之下，投資組合的價值已大減。

根據最新的年報，截至3月31日的財年期間，軟銀淨損金額為9700億日圓，約72億美元。因此，軟銀也出脫手中阿里巴巴持股，希望能縮小願景基金的投資金損。

路透社統計，截至3月底，遠景基金2號的投資組合，現值金額約310億美元，不過，當初投入成本高達499億美元。投資頻傳失利下，軟銀老闆孫正義也開始不太在公開場所露臉。

不過，軟銀還有一隻金雞母，那就是旗下矽智財大廠Arm上市計畫。總部位於英國劍橋的Arm，據傳已遞件要到美國股市掛牌。若一切順利，基本上會在今年年底左右IPO（股票初次公開交易），預計軟銀也可藉此獲得大筆資金挹注。

消息傳出，美國半導體巨擘英特爾正與Arm商議，希望成為這家晶片設計公司IPO的主要投資人。為了不讓資產負債表太難看，軟銀目前採取防禦性策略來維護。但軟銀5月曾透露，要在防守跟進攻之間尋求平衡點，也就是說不排除未來還是會有更多的投資。