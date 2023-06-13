46歲的阮氏莊23年前從越南嫁來台灣，15年前為貼補家用，從事照顧服務員，但她入行才3天，就被喘不過的長輩病容嚇到離職，但媽祖卻指示她不能轉行，她轉換心態把病人當家人，一做就是15年，並在今天獲彰化縣員林市宏仁醫院「優良照顧服務員」表揚，讓她驚呼「沒想到會獲獎！」

阮氏莊說，她陸續生了3個小孩後，為了貼補家用，到宏仁醫院擔任照顧服務員，但她沒有照顧工作經驗，一開始看到病患喘不過氣、劇烈咳嗽的容貌，回家竟嚇得做惡夢，無法睡覺，還感冒生病。除了她難受，丈夫看了也心疼及要她轉行，因此才做3天就職離。

但阮氏莊當時感冒痊癒後，仍心急想幫家裡賺錢，卻又不知何去何從，遂到廟裡向媽祖擲筊是否可轉行，都未獲允杯，最後納悶詢問媽祖「是要我繼續做照顧服務員嗎？」，結果連獲3個允杯，她只好祈求媽祖庇佑她身體健康，她才有辦法回醫院做照顧服務員。

時間過得很快，阮氏莊從事照顧服務員已15年，她很感恩上天讓她有好的工作，一個月賺5、6萬元照顧家庭，如今子女都已成人，女兒還念了護理系，媳婦也到宏仁醫院當照顧服務員，內心很滿足、快樂。

阮氏莊坦言照顧病人也有辛苦的地方，尤其遇到失智患者，有時對方甚至有攻擊性，但是一想到自己也會老，自己也可能會生病，如果有一天自己躺下來也可能是這樣，因此她常提醒自己把病人當家人，把服務當做功德，堅持照顧的品質。

宏仁醫院今天舉辦照服節表揚活動，表達對照服員的尊敬與重視。（院方提供孫英哲彰化傳真）

宏仁醫院護理部主任蕭麗紋說，宏仁醫院把每年6月第二周的周二訂為「照顧服務員節」（照服節），展現對照服員的重視，今年已邁入第14屆，看到阮氏莊努力細心的身影，內心很感動也與有榮焉。目前院內最年輕的照顧服務員22歲，歡迎民眾一起投入醫療照顧服務產業。