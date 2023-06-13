兌現縣長陳光復福利升級政見，澎湖縣今創全國先例於端午節發放敬老平安禮金新臺幣5000元。為了現金發放，澎湖縣政府社會處還動員70名員工，在警局霹靂小組員警戒護下，將近億的千元大鈔分裝成每包5千元的禮金後，再透過村里長發放到轄內65歲以上長者手上。

近億的千元現鈔，連前來戒護督導的警方人員都說，從沒見過這麼多錢，很是誘人。而點鈔的社會處員工，因為以往已有重陽敬老禮金經驗，雖已不是第一次數著花花綠綠的鈔票，不過有人還是眉開眼笑，心想這要是數著自己的錢有多好？

澎縣府社會處員工在選委會禮堂點鈔。（許逸民攝）

澎縣府社會處指出，凡於2020年6月22日前設籍澎湖滿3年的65歲以上長者（民國47年6月22日前出生者），每人致贈新臺幣5000元整。發放日期從6月13日起至7月21日止，期間長者若不在澎湖，可委由直系親屬親洽各村（里）長領取。

至於2023年5月24日以後戶籍異動長者（縣內異動者），請長者逕向原戶籍地村、里長領取，另未及於發放期間領取者，補發日期從7月24日起至7月26日止，請注意發放及補領期程，逾期縣府不再辦理補發事宜。

而陳光復今日除在副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢及社會處長桂祥晟陪同下，先至選委會禮堂關心端午節敬老禮金點鈔作業，並且慰勉社會處點鈔人員的辛勞外，也特地前往81歲長者吳正一家中致贈端午敬老禮金，表達宏揚敬老美德及對長者的敬意與關懷。

陳光復表示，澎湖65歲以上的長者約有1萬9137人，除了三節敬老禮金3億元，尚有長者假牙補助、殘障津貼、獨居長者餐盒、國中小營養午餐、大學生交通費補助及0-2歲新生兒奶粉尿布補助，上面加起來就要6億多元，澎湖一年稅收也才6億元，目前算是全國福利最好的縣市。

陳光復強調，加發5000元端午節敬老禮金，是縣府節省不必要的公帑浪費，在不增加債務下，所升級的社會福利來照顧長者。