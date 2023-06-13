墨西哥外交部長厄伯拉特和首都墨西哥市市長薛恩鮑姆今天雙雙請辭，以全力投入明年總統大選。外界普遍看好執政的左派政黨有望贏得這場選戰。

厄伯拉特（Marcelo Ebrard）和薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在幾分鐘內相繼宣布辭職；兩人將爭取獲得「國家復興運動黨」（MORENA）提名，以便在2024年6月出馬角逐大位，接替現任總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。

現年60歲的薛恩鮑姆具有保加利亞和立陶宛血統，她希望成為「墨西哥史上第一位領導國家命運的女性」。她的辭職將於16日生效。

厄伯拉特上週表示，他將離開外交部，而他今天與總統會面時已正式提出請辭。

63歲的厄伯拉特說：「從今天起，我將致力於另一項非常重要的任務。」他指的推進羅培茲歐布拉多的左翼政策。

其他可望獲得「國家復興運動黨」提名角逐總統大選的人士，還包括內政部長羅培茲（Adan Augusto Lopez）。

國家復興運動黨計劃在8月底和9月初的數天程序中，透過全國民調決定由誰出馬競選。

薛恩鮑姆自2018年以來一直擔任墨西哥市市長；若她在明年大選勝出，將成為墨西哥首位女總統。墨西哥是拉丁美洲第2大經濟體，僅次於巴西。

墨西哥將在明年6月舉行總統、國會與州長選舉，而墨國總統依法只能擔任一屆。