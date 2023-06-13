「2023台南夏日音樂節-將軍吼」將於7月22、23日熱鬧登場，台南市政府觀光旅遊局今天公布第一波卡司名單，有超夯大勢樂團告五人、人氣男團FEniX及本屆金曲獎入圍大贏家洪佩瑜等唱將，將接力登台帶來精彩的歌曲演出，絕對讓樂迷們聽得過癮。

觀旅局表示，樂迷引頸期待的將軍吼，為南台灣暑假最大的音樂節，今年將邁入第12年，活動分「將軍狂派對」、「港口流行趴」等2大主題，將邀請金曲獎、金音獎、嘻哈界等14組知名表演歌手開唱。

其中，才剛完成台北小巨蛋專場的告五人，將於22日擔任壓軸演出。他們說，非常開心再次受邀參加將軍吼，這次也會帶來第3張專輯的歌曲，與大家一起同樂。對於台南美食，他們也是超期待，還說「到台南當然是牛肉湯為首選，也很期待到將軍逛逛走走散散心」；更對樂迷喊話，「希望當天可以和大家一起跳起來，也希望告五人把演唱會的氣氛帶到將軍吼。」

FEniX將於23日炸場演出席捲將軍吼，他們興奮表示，真的非常開心能受到邀請，這是他們第一次參加將軍吼，而且團員承隆就是台南人，有種一起陪他回家的感覺；還想用他們的歌，陪大家一起放鬆開心地玩，希望之後每年都能來與大家共襄盛舉。團員們更期待品嘗美食，直呼「我們最喜歡吃的食物之一是虱目魚湯，在台南好像滿有名的，希望有機會可以讓承隆帶我們去吃，而且聽說這裡的特產是烏魚子，希望也有機會可以嘗嘗！」

有「最神秘原唱」的洪佩瑜，對於23日將首度站上將軍吼演唱充滿感恩，她表示，「很興奮，也很期待到台南跟大家見面」；還強調，雖然曾經去過台南，但從來沒有去過將軍，「因為我自己很喜歡海鮮，如果有時間的話，很想跟夥伴一起去走走吃吃喝喝，帶著新鮮的心情去感受一下當地的氣氛。」