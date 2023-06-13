知名音樂人邱晨（本名邱憲榮）於2022年3月去世，不過近日來台灣me too風波蔓延，知名導演彭啟原就在臉書上揭露，邱晨在30年前性侵還是大學生的一名女實習生，而該名女實習生也在彭發文後也發文證實，原本將於7月舉辦的邱晨紀念音樂會也因此取消，引發各界議論。對此國民黨台北市議員徐巧芯及鍾沛君也發表聯合聲明，除了要求客委會、文化部立刻追回贈與邱晨的褒揚狀外，也要求相關單位應還原事實。

鍾沛君與徐巧芯透過聲明稿表示，30年前被性侵的女實習生，30年後又把自己傷口劃開，指控那位性侵疑犯。而這位性侵疑犯，國人耳熟能詳，創作包含「小茉莉」、「看我聽我」、「風告訴我」、「河堤上的傻瓜」，還有「就在今夜」等金曲，生前名利雙收，身後備極哀榮，2022年4月告別式，分獲客委會與文化部褒揚狀，7月，又在當年金曲獎獲頒特別貢獻獎。

聲明稿指出，邱晨與民進黨淵源甚深，中年之後，投入社會運動，1986年，民進黨創立，邱晨與前立委邱垂貞共同創作民進黨黨旗歌「綠色旗升上天」，2002年還曾獲民進黨提名，參選東勢鎮長。邱晨過世，民進黨發稿讚揚其：「民主一路上的付出，前輩愛鄉土的精神與實踐，將繼續傳承下去」。

「正因如此，當邱晨被指控性侵，國人震撼，政府與綠營，更是尷尬。」徐巧芯與鐘沛君表示，客委會原訂舉辦邱晨紀念音樂會，11日緊急喊停，但是一個恐怖的性侵故事，隱忍的受害女性，30年的未癒傷痕，就被客委會化約為一句：「早年相關爭議事件」，還在被害人傷口灑鹽，再補一句：「短時間內恐怕難以及時釐清」。

徐巧芯與鐘沛君說，明明是因為性侵曝光，客委會還要粉飾，什麼「失去紀念活動本意」，什麼「造成不必要困擾」，但是民眾都心知肚明，就是因為褒揚狀剛發，自打臉長官顏面掛不住，民進黨黨旗歌，竟然是性侵疑犯寫的。徐與鍾強調，結果就是賴清德才說「零容忍」，客委會馬上雙標。而文化部史哲部長，至今還沒有說法。「扭捏停辦音樂會不夠，還原事實！客委會、文化部立刻追回褒揚狀！民進黨高喊的性別平權，轉型正義，別因邱晨轉彎！」

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