日本東京電力公司昨起開始測試運作福島核電廠氚廢水排放設備的試運轉，原能會今(13)日表示，已透過跨部會與食藥署、農委會、海委會等單位合作執行日本進口食品、環境生態樣品等取樣檢測。另外，氚廢水排放後4年將迴流至台灣海域，屆時最大氚濃度已遠低於台灣海域氚環境背景平均值，對台灣影響已至可忽略程度。

原能會表示，在掌握排放源頭資訊方面，目前得知日本東電公司於今年6月12日開始氚廢水排放設備的試運轉，預計該測試預計可在6月完成。確切排放日期尚待日本核能管制機關(NRA)的使用前檢查、國際原子能總署(IAEA)排放安全審查、以及福島縣政府與當地漁會組織同意排放許可後才能確定。

此外，原能會籌組的專家觀察團自今年6月12至17日第3次赴日，除赴東京電力福島第1核電廠實地觀察排放相關設施與作業的整備狀況外，本次預計拜會相關分析實驗室與單位，確認是否符合國際安全標準，也會持續透過外交部涉外事務之協調聯繫與資訊交流，掌握日本排放的最新狀況。

原能會指出，在強化輻射監測作為方面，原能會透過跨部會與食藥署、農委會、海委會等單位合作執行日本進口食品、海水、漁產、環境生態樣品的取樣檢測，累計2017年至2022年底已完成3000餘件樣品檢測，均無輻射異常。未來監測結果並將與日本排放前建立的背景資料庫進行比對分析，據以滾動調整監測計畫。

另外，為預先掌握日本福島氚廢水排放對台灣海域的影響，原能會核研所與交通部氣象局合作，以100年日本福島事故後，10年歷史洋流資料進行模擬評估，結果顯示日本福島含氚廢水，約在排放後4年迴流至台灣海域，最大氚濃度0.000001貝克／升(Bq／L)，遠低於台灣海域氚環境背景平均值0.5 Bq／L，以及輻射儀器偵測極限0.1 Bq／L，對台灣的影響極為低微，已至可忽略程度，尚不致於對我國海域造成影響。