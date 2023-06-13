刑事局13日辦理今年度警察節慶祝大會，由局長李西河親自主持，頒獎表揚隊長陳力維、偵查正張世德及嚴浤元等3名模範警察，肯定他們對刑事偵防工作均有特殊貢獻。另警務正石豐榮、張尊評、徐國超及巡官張蕙萱等4人，在鑑驗工作領域貢獻傑出，分別獲選為全國及刑事局刑事鑑識楷模。

會中，並就偵查正蔡易廷等陞職及初任警察官人員公開授階，頒發各級別資深績優警察獎章，由股長林俊光等10人代表上台受獎。

刑事局13日辦理今年度警察節慶祝大會，由局長李西河親自主持。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

今年當選模範警察的偵查第三大隊第三隊隊長陳力維，曾破獲吳姓嫌犯種植4218株大麻案，並成功向上溯源，將幕後金主及製毒師傅查緝到案。另偵破張姓嫌犯等人，以怪手運輸大麻及槍枝，查扣總重逾29公斤的大麻磚80塊、大麻花、大麻膏、大麻糖果、大麻電子煙、克拉克制式短槍2枝、SCCY制式短槍1枝、槍枝零件及長槍彈匣33個等贓證物。偵查正張世德破獲多起電信網路詐欺集團，警務正嚴浤元協助制定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，奠定跨部會合作偵防詐欺犯罪根基。

李西河對全體同仁不辭辛勞，努力維護治安工作表示肯定，同時感謝眷屬們在背後默默支持，李西河表示，「打詐、反毒、掃黑、肅槍」為當前治安重點工作，透過「打詐國家隊」、「消弭毒品」、「溯源斷根」、「掃蕩幫派」等具體作為，主動打擊各類犯罪。面對即將到來的總統大選，秉持行政中立原則，全力投入選前社會治安、選舉蒐證、查處假訊息及加強查賄制暴等工作，並與各地方警察局攜手合作，共同維護社會安寧秩序。