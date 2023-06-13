A REAL LIFE CYCLE!



🔴 Single.

🔵 Double.

⚪️ Triple.

🔴 Home Run.



JT Realmuto hits for the cycle. What a dude! #RingTheBell

pic.twitter.com/sF8LdvNZ7v — Vinnie Parise (@VinnieParise) June 13, 2023

歷經連續13個打數掛零的費城人當家捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），今（13）碰上國聯西區龍頭響尾蛇一吐怨氣，4打數通通敲出安打，更寫下千載難逢的「完全打擊」紀錄，但仍不足夠幫助費城人拿下比賽，響尾蛇靠著隆格利亞（Evan Longoria）決定比賽的3分炮，以9比8上演大逆轉擊退對手。

瑞爾穆托升上大聯盟後，被認為是跑、打、守皆優的三拍子好手，雖然今年打擊狀況有失水準，不過瑞爾穆托本季非常會打客場的比賽，作客打擊率高達3成06（不含本場），今開拔響尾蛇主場，瑞爾穆托首打席就擊出扳平戰局的陽春炮，掀開瘋狂打擊秀。

難度最高的三壘安打，瑞爾穆托在第2打席輕鬆攻略，5局上敲出左外野平飛安打完成聽牌，瑞爾穆托7局下獲得四壞保送，直到最後半局的反攻機會，瑞爾穆托沒有放過成為歷史的一頁，敲出右外野二壘安打完成目標，寫下費城人隊史第9次的完全打擊，也是自2004年貝爾（David Bell）後球隊首位，上一位完成完全打擊的捕手則是2011年釀酒人寇塔拉斯（George Kottaras）。

敲出二壘安的瑞爾穆托靠著史達特（Bryson Stott）安打得分，幫助費城人追成8比9，2出局後寇迪克萊門斯（Kody Clemens）擊出2分炮，但小白球明顯在全壘打標竿右側，經過重播判決後改判出界，寇迪克萊門斯最終吞下三振，瑞爾穆托紀錄夜只能吞敗收場。