國際知名饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West），近日舉辦46歲生日派對，不過卻因為餐桌上出現「女體盛」的畫面，慘遭砲轟不尊重女性，再次引發爭議。

肯伊威斯特生日派對當天，新婚妻子及與前妻所生的女兒均到場為他祝賀，不過派對舉辦過程中，某環節引發所有人關注，那就是擺滿食物的長桌上，出現「女體盛」的畫面，只見一名長髮裸女躺在餐桌上，重點部位用竹片及葉子遮掩，接著在身上擺滿壽司及生魚片，任憑現場賓客取用身上食物，眼見此罕見畫面，讓不少人頻頻拿起手機拍照。

畫面曝光後引發各界議論，有許多網友指責他此舉相當不尊重女性，甚至會教壞年紀尚小的女兒，另一派網友緩頰表示肯伊威斯特只是要體驗日本文化，呼籲外界不要大作文章。

「女體盛」起源於日本江戶時代，是日本餐館特殊的「藝伎」文化，意指把女性當作器皿，在身體上放滿生魚片和壽司，供饕客用筷子夾取食物享用，藉此滿足男性視覺及味覺的感官刺激，而表演者由於得靜止數小時，必須得調整表情與呼吸節奏，至於壽司擺放也得注意女體與食物間的均衡與美觀，不論過多或過少都不適當。