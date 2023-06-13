新竹縣府交旅處為推動智慧停車及綠能低碳永續發展政策，在縣政八街打造智慧停車示範區，駕駛人停車後以影像辨識和智慧計時開單系統，將在16日正式啟用收費，並將在縣府東側停車格設置2支充電樁，提供民眾洽公時的充電服務。

交旅處長戴志君表示，在打造智慧、即時且科技的智慧停車示範區，目前共有26席路邊智慧開單繳費系統，採無紙化收費，運用智慧設備代替人工巡場開單，駕駛人停車後以智慧計時及影像辨識，精準管理停車格使用狀況，提升作業效率。

駕駛人在取車時，可直接以手機掃瞄QR-code後，使用與縣府配合的12家行動支付進行多元繳費及超商、銀行電信業者代扣停車費，未來會持續逐步增加繳費管道，讓民眾繳停車費更便利。

目前在竹北市隨處可見電動車，交旅處配合政府淨零排碳政策，與遠傳電信合作推動公共充電樁建置，計畫在縣府東側車格設置2支充電樁，提供民眾洽公時的充電服務。

戴志君表示，在設置充電樁後，在週一至週五辦公時間提供為期6個月免費充電服務，將透過試辦計畫了解充電樁的使用、用電狀況等數據，以利後續充電樁設置參考。

此外，縣府爭取經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」補助，已在縣府行政區、高鐵特區及新埔鎮中正路等路邊停車位，埋設3222顆地磁感應設備。

地磁系統偵測車格的停車狀態，將相關資訊回傳到停車管理系統，民眾可透過遠傳「Parking GO」Line，輸APP即時查詢路邊剩餘車格，並導航到目標車格，可有效減少找車位時間與油料浪費，間接改善道路交通與空氣品質。