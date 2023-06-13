2020年高雄保三總隊與海關聯手破獲1500公斤國內史上最大毒品走私案，毒梟林夏舟以千萬元酬金買通保三員警吳駿卿，掩護裝有安非他命及K他命的貨櫃闖關遭查獲。最高法院更一審判吳員貪汙部份維持11年徒刑，褫奪公權8年，偽造文書部分判1年6個月。可上訴。經最高院發回重審後，更二審今天改判10年半，褫奪公權8年，全案可上訴。

根據判決，販毒集團首腦林夏舟以1000萬元代價利誘有賭博債務的保三總隊警員吳駿卿，共謀透過貨櫃走私「毒品先驅原料」入台，允諾事成後付款。吳駿卿還建議林夏舟可以「海關績優廠商」名義報關，可規避海關查驗。

林夏舟另委請台商吳任庭協助自越南將毒品裝櫃，再與沈姓報關業者合作、謊稱走私香菸，沈男不疑有他，前後2次還收到林100萬元的酬謝。

該集團2018年12月首次嘗試運毒闖關，因聯繫失誤導致失敗。2019年1月再度以2只貨櫃闖關時遭破獲，檢警與海關開櫃驚見夾藏安非他命500公斤、K他命1000公斤。

東窗事發後，吳駿卿立刻通知林夏舟逃逸，還和沈男偽造「檢舉筆錄」，企圖於案發後用來脫罪、謊稱要密告走私。

一審橋頭地方法院依貪污治罪條例等罪重判吳駿卿12年，林夏舟、吳任庭依同犯運輸第2級毒品罪各判刑11年及7年6個月，報關行沈姓業者犯偽造文書等罪判刑1年、緩刑4年。

二審高雄高分院認為，林夏舟以4000萬元代價主導毒品偷運案，運送1500公斤毒品至台灣犯行重大，改判12年、褫奪公權4年，配合出貨的吳任庭也改判8年6個月。吳駿卿部份，僅刑度調整，仍判12年、褫奪公權8年。

吳員不服上訴，最高院認為補強吳的犯行證據，撤銷發回更審。高雄高分院合仍認定原審判決有據，依貪污罪判吳11年有期徒刑，褫奪公權8年，使公務員登載不實罪1年6月。但最高法院認為原審僅根據林嫌證詞和吳員自白定罪，仍須補強其他證據，因此發回高雄高分院更審。

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