苗栗縣頭份青創1號基地樂客茶館，結合苗栗6種在地農產品，調製出具有頭份地方特色的「Island Bloom Coffee島嶼花草果咖啡」，豐富的風味與特色在2023年的國際風味絕佳獎中脫穎而出，獲得2星獎章，成為今年端午年節禮品首選。

頭份市公所表示，這款精品咖啡濾掛，結合了苗栗六種優質在地農產品，包括黑豆、胡麻、東方美人茶、杭菊、洛神與紅棗等，其中黑豆為頭份在地產銷班班長林信龍所種植的產銷履歷黑豆 經由研發的特殊烘培工藝與義式精品咖啡的結合。

此外，頭份青創團隊又以河背庒農園的友善種植糙米與頭份茶園的四季春為基底，以獨家比例調和後，同樣在國際風味絕佳獎中獲得1星的殊榮。

頭份市公所指出，這項認證極為嚴謹，專業評審團評選出視覺、嗅覺、味覺和質地皆達到或超越期望值，且得分高於70分的產品，證明製作過程優良，口感均衡且美味。

頭份市長羅雪珠讚揚表示，「Island Bloom Coffee島嶼花草果咖啡」的成功，是頭份小農、農會、產銷班以及青創插畫師的共同創新成果。這代表了頭份對於農產高值化與地方創生的投入，也彰顯了對在地文化與農產品的支持與推廣。

市長羅雪珠到場推廣在地農產品。（頭份市公所提供／李京昇苗栗傳真）

她說，在得獎的同時，頭份青創1號基地樂客茶館同時致力於地方創生計畫，他們結合了在地慶福醫養團隊，包括日照中心、關懷據點、中藥房、中醫診所，以及物理復健中心等，共同建立了頭份樂齡青年培力工作站，期待以地方創生的微小力量，結合青創、農創、工藝與樂齡產業，共享頭份地區的美好。