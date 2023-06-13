「寬庭Family Sale集中出清」16日至20日也在台中長榮桂冠酒店B2桂冠廳登場。（寬庭美學提供／馮惠宜台中傳真）

台中在地知名冰淇淋品牌：寶格冰淇淋攜手，藍帶騎士參加2023年台北國際食品展，帶著10款冰淇淋在現場舉辦試吃活動。（寶格冰淇淋提供／馮惠宜台中傳真）

誰說端午節只能送粽子？因應端午節送禮需求旺盛，百貨、超商流通業者紛紛加入促銷戰，中友百貨打出年中慶還舉辦韓國物產展，頂級寢飾暨生活精品：寬庭美學在台中舉辦特賣會，台中在地名品寶格冰淇淋、臻品植萃更前進台北參加國際食品展，提供消費者更多獨特的禮品選擇和驚喜優惠。

中友百貨即日起到28日舉辦年中慶全館滿千贈點活動，同時推出「韓國美食物產展」網羅琳瑯滿目各式韓國美食物產，涵蓋濟州島特產、韓味人氣經典、街邊必吃美食、韓式鮮醃小菜…等，讓韓粉們盡情採買，邊追劇邊享用道地韓國美食。

另，頂級寢飾暨生活精品「寬庭美學」16日至20日也在台中長榮桂冠酒店B2桂冠廳舉辦「寬庭Family Sale集中出清」，主打結束代理的LA PERLA HOME和PRATESI品牌，同時提供3折起的寬庭精品床組、被枕、毛巾浴品、家居服／鞋、靠墊披毯等商品，每日限搶商品更低至2折起，並享單筆消費滿額最高5000元現金折扣。

而台中在地知名冰淇淋品牌「藍帶騎士」與「寶格冰淇淋」為搶攻北部市場，首度參與台北國際食品展，14日將前進南港展覽館1館，推廣獨家研發、中部特色口味「麻薏地瓜冰淇淋」等10款展場限定口味，現場舉辦試吃。此外，寶格冰淇淋展示了桶裝冰淇淋和冰淇淋冷凍櫃等不同合作模式，期望與業者擦出火花，擴大餐飲和飯店市場合作的機會。

另一家台中十大伴手禮業者：臻品植萃也將在14日起參加「2023台北國際食品展」推出展場限定商品，包括上班能量組與熱銷冠軍養生花草茶將一同登場，並提供試飲體驗。