台中一名女子3年前借宿大學學弟的宿舍房間一晚，當天爛醉後她因不明原因脫掉上衣，遭對方拍下上空照，該學弟去年在網路上佯裝他人，對另名學弟說「你的學姊…有沒有興趣」、「有D的水準…直接露臉露點2000」、「不同角度的照片，乳暈顏色會不一樣」，法官判男子7個月徒刑。

賴男是女子的大學學弟，女子3年前曾借宿賴男租屋處一晚，她當時喝酒爛醉因不明原因將衣物拉至胸部上方、露出胸部，賴男趁機拍下照片；去年5月賴男在臉書佯裝成他人，向自己的大學學弟兜售該照片，開價1000至4000元不等價格，還先傳送遮蔽女子部分臉部及胸部半身數，取信於對方。

賴男學弟最後表示對照片無興趣，才讓賴男販賣未遂，該學弟後來將對話拿給女子看，女子報警提告；法官審酌賴男訊息內容稱 「你的學姊…有沒有興趣」、「有D的水準」、「露點一張不露臉1000，我花了不少功夫…應該不會太貴吧…直接露臉露點2000」、「你要的話可給你一張不同角度的照片，乳暈顏色會不一樣喔」；賴男事後辯稱沒有翻女方的衣服，只是一時衝動就拍照。

法官依竊錄他人身體隱私部位罪，判男子有期徒刑3月，又依販賣竊錄之他人身體隱私部位內容未遂罪，處有期徒刑6月，合併判處柒7月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。