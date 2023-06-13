桃園市龍潭區中山第一市民活動中心啟用。（呂筱蟬攝）

桃園市政府興建龍潭區停二立體停車場合併興建中山第一市民活動中心13日啟用，內有辦公室、才藝教室，滿足里民社區課程與會議等需求。民政局指出，針對興建與籌建中的活動中心建立5項需求評估指標，若可無償取得土地，將依指標評估排序興建。

龍潭區長黃世琪表示，中山里是龍潭區32里中人口數及戶數最多的里別，原有的活動中心位於萬善寺旁，因無停車空間、走道狹小造成長輩行走不便且安全性不足，在里長、區公所及市府通力合作下，投入1700萬元興建中山第一市民活動中心，面積約140坪約可容納300多人。

市長張善政參與落成剪綵時指出，中山第一市民活動中心於2021年3月開工、去年11月完工，今年3月點交給龍潭區公所，經過裝修整理後落成啟用，民政局與龍潭區公所未來將會持續加強管理，讓活動中心各方面更為舒適，滿足在地鄉親的使用需求。

民政局長劉思遠提到，針對全市興建中與籌建中的市民活動中心建立需求評估指標，才能依需求緩急依序辦理，研擬5項評估指標分別為「計畫設置地點周遭里服務人口數」、「與鄰近市民活動中心距離」、「與鄰近市民活動中心使用率」及「該行政區內市民活動中心數與里數比例」、「是否多元使用複合性設置」，新提出的市民活動中心新建計畫案，若可無償取得土地並具新建可行性者，將依指標評估排序。

劉思遠也說，對於新落成啟用的市民活動中心將加強管理，目前桃園、八德、中壢、平鎮區各一處市民活動中心試辦遠端門禁，將視試辦成效並在預算允許下，逐年改裝各區市民活動中心門禁系統，並將規畫提供線上申請租借方式，以提高申請便利性與透明性。