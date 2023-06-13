「最美星二代」韓菲與「嘻哈創作歌手」KIRE凱爾，今(13日)擔任紅心字會公益大使，談到最近備受關注的性騷擾議題，韓菲說，有被私訊騷擾，「有被陌生人訊息騷擾，我看到文字怪怪的，我就會封鎖」，有一次跟媽媽居然被同一名網友騷擾，對方的大頭貼是一隻狗，馬上封鎖處理，而爸爸則會提醒她要保護自己，「如果遇到，我會盡量去遠離，因為不知道這個人有什麼潛在的危險，所以會去迴避。」

韓菲（左）與KIRE凱爾今擔任公益大使。（紅心字會提供）

凱爾也在社群收到過比較辣的照片，他說會設定未讀，然後趕快移除掉，他也在表演時收到女粉絲送胸罩示愛，他都帶回家，「我有一個抽屜裡全部都是」，是否擔心女朋友誤會？「我沒有女朋友所以不需要解釋」，之前傳緋聞的孫盛希不是女朋友？他說：「我們是很好的朋友，有幫她做一些音樂。」語畢突然轉移話題問韓菲：「妳爸喜歡種樹是不是？」被問端午節會約孫盛希一起吃粽子嗎？他轉頭對韓菲說：「我會約她去妳家看樹、吃粽子。」全場大笑。

紅心字會秘書長李顯文頒發感謝狀給韓菲與KIRE凱爾。（紅心字會提供）

韓菲接下來會發行實體專輯，7月也會有一場專場演出，她跟凱爾今在現場DIY香包，紅心字會秘書長李顯文頒發感謝狀謝謝他們的愛心。兩人也代表紅心字會，將募集一千份愛心平安粽，分贈給弱勢家庭及獨居長者，讓他們也可以感受到佳節的溫暖與祝福。愛心專線(02)2370-9191。

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