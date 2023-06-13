北市警局金吾獎、模範警察頒獎 蔣萬安：你們是國家一流人才

北市警察局為表揚績優警察人員，13日下午1時30分在警察局地下3樓大禮堂，舉行慶祝「警察節暨第31屆金吾獎頒獎典禮」活動，市長蔣萬安為感謝警察人員對維護社會治安等工作的貢獻，主持及頒獎表揚本屆「金吾獎」得獎人員及「模範警察」楷模。

圖為士林分局蔡進隆獲得金吾獎。(戴志揚翻攝)

圖為士林分局蔡進隆獲得金吾獎，父母一起上台分享榮耀。(戴志揚翻攝)

蔣萬安致詞時，金吾獎相當於電影的金馬獎，音樂界的金曲獎，再過2天就是警察節，先說一聲警察節快樂，對於警察同仁堅守崗位、維護治安表達最高的敬意，全力支持警察同仁打擊犯罪、嚴正執法。

松山分局小隊長林進賜榮獲金吾獎。(戴志揚翻攝)

蔣萬安表示，知名網站統計全球424個城市，北市是全球4名安全城市，犯罪破案率是全球416個城市中排名第3名，傑出的成果是每一位警察用心付出，全般刑案破獲率更是六都之首。今年初指示警察局逮捕im.b首謀曾國瑋，上個星期下午在北投發生槍擊案，局長在第一線坐鎮，對於警察同仁日以繼夜、不眠不休迅速破案，發揮警察同仁堅毅不拔、積極任事的精神。

得獎者內湖分局分隊長黃恊宸偵破多件黑道幫派涉嫌違反組織犯罪防制條例案件，緝獲犯嫌人數共計20人，另查獲多起持有改造手槍、販賣毒品及詐欺集團案件。

中山分局偵查員邱黃明蓉去年辦理各類型犯罪預防宣導活動，深入社區鄰里宣導犯罪預防觀念，同時運用多媒體管道，拓展觸及人數，另積極建立警銀合作，設計金融機構攔阻暨反詐騙宣導桌上型立牌予轄內銀行放置於櫃檯，有效預防犯罪成效。

另外本年獲選模範警察人員均為各項勤、業務中表現最傑出的員警，例如南港分局隊長曾文勇，檢肅多名治平專案目標到案並破獲暴力討債、恐嚇取財、詐欺及販毒等不法集團，對維護社會治安貢獻卓著。

蔣萬安除表達對40位金吾獎得獎人及9位模範警察恭賀之意外，以大家長身分表達最高敬意，提醒每一位同仁要執勤要確保自身安全，「因為你們都是國家培養出來一流的人才」。