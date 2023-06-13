女星方文琳是著名的美魔女代表，擁有亮麗外型和完美好身材曲線，舉手投足相當青春，而今（13日）是方文琳的58歲生日，她凌晨就曬出多張慶生照，還霸氣露魚尾紋入鏡，但仍無損方文琳的高顏值，網友都紛紛留言狂讚。

方文琳今迎接58歲生日，她凌晨就在臉書有感而發：「小時候成長環境，從沒聽（過生日）這事，也覺得為何要過生日？出社會後，周圍朋友會製造驚喜（雖然到現在還是覺得只要注意力在自己身上還是超害羞）慢慢了解..也才懂，特別的日子是讓愛你與你愛的人相聚在一起的那種幸福感」。

方文琳感謝親友、粉絲的祝福，感性說：「所有祝福我的也同等祝福每一位：我們要把自己的心過的好好的，感謝、感恩」，同時，並曬出多張慶生照，只見方文琳放下一頭長髮、戴著紙皇冠，霸氣露魚尾紋入鏡，但仍無損她的高顏值。

網友都紛紛留言狂讚：「好像大學生妹仔在過生日」、「永遠的玉女生日快樂」、「好美！生日快樂 永遠的28歲」、「好美喔 文琳姐姐」，留言滿是好評。