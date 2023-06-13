新北市議會今舉行「幼兒園餵藥案」專案報告，新北市長侯友宜今下午約2時半抵達，他表示，原本議會是裁定由衛生局、教育局做專案報告，且這段時間看到很多不是事實的造謠、抹黑，影響到社會觀瞻，讓家長擔心孩子們的健康維護，大家都有很多疑慮，所以他有責任，把事實和市府作為，向議會做說明，但整個程序還是要尊重議會，盼議員談論完後能主動報告。

對於國民黨人士認為，危機處理慢半拍，侯友宜表示，面對事實只有一個真相，真相是要科學驗證，要有證據才能說話，在沒有釐清真相前，一個負責任的政府要清楚地告知民眾作為和事實，也許在政治上，大家有不同角度和思維。

侯友宜強調，行政首長的態度是要誠懇真實，尤其面對孩子們的安全、家長對幼兒教育疑慮，他一定要把事做好，這是他的責任，面對所有問題都是實事求是，一步一腳印，有一分證據說一分話，一定給大家報告，這才是他應該有的態度。

外界質疑，臨時到議會是為民調下滑止血，侯友宜說，他出席只有一個目的，在幼童安全、老師對幼童做的事沒有釐清前，勿妄勿縱，讓檢察機關釐清事實真相，期間還有很多對市府、孩子和家長們的不實謠言，這些都要釐清，把事實真相還原，用科學態度面對所有外界聲音。

另外，媒體詢問，綠委提及的4月就有打1999是否是不實謠言，侯友宜說，「這是對我們最大的傷害」，市府從一開始就不斷說明，5月14日接獲家長報案，5月15日立即報請檢方、啟動教育局、警察局、衛生局整個專案小組一步都沒有停歇，但卻有人惡意指控，這個指控是涉及到所有公務人員吃案、包庇情事，非常嚴厲。

「請委員提出證據，我們到底有沒有包庇，若有包庇，請檢方立即偵查、查辦公務人員瀆職！」侯友宜表示，他前幾天說過，新北市府若有任何包庇，希望檢方藉著這個專案查辦，不要客氣，若沒有，也請說出時間點的委員把事實真相告訴民眾，以免以訛傳訛，檢方也曾對話說得很清楚，市府第一時間就協助檢方一起偵辦，若有任何包庇，大家來監督。

至於新北市是否比照高雄等縣市清查連鎖幼兒園，侯友宜說，當案子發生後，新北市這些早就在做了。