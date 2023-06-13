縣府秘書長陳斌山、鎮長方進興等人持鏟動土。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

竹南鎮公所為擴增多元友善休閒運動環境，斥資4000萬元在李科永圖書館旁，興建新南里活動中心及國民健康運動中心，新建工程13日由縣府秘書長陳斌山與鎮長方進興等人焚香祝禱後舉行動土儀式，預定1年內竣工啟用；2層樓的建築外觀與周邊共融設計，內部則規畫社區關懷據點、休憩及體健等多元空間。

動土典禮今天在李科永圖書館旁基地舉行，鎮長方進興邀請縣府秘書長陳斌山、立委陳超明伉儷及縣議員、代表、里長等地方人士出席，大家以「新南歡喜蓋新厝」的心情，一起焚香祝禱後持鏟動土，祈求新建工程如期如質完工，會場洋溢熱鬧和喜氣。

縣府秘書長陳斌山代表縣長鍾東錦向地方各界致賀，而縣府團隊在立委陳超明與縣議員、代表的支持下，包竹南環市道路和運動公園等重要建設和設施改善，都有具體成果與進步，他也要代表縣長感謝鄉親和地方各界對縣府的支持，竹南未來還有很雄厚的發展潛力。

新建新南里活動中心及國民健康運動中心的基地就在李科永圖書館旁，周邊又有運動公園、苗北藝文中心和學校，腹地寬廣且交通便利。

縣府秘書長陳斌山表示，恭喜新南里及附近鄉親，1年內即將擁有全苗栗「地價最貴、環境最好」的活動中心與健康運動場地，等新建工程竣工啟用後，歡迎鄉親可多加利用。

鎮長方進興表示，這棟建築的確讓大家久等了！由於5年前編列的預算遠遠跟不上物價和工資調漲，致工程數度流標，後來在代表會支持下，因應營建成本的增加，重新以4000萬元的經費招標，今日才能夠順利動土開工，讓鎮內人口數第2多的新南里鄉親，早日擁有嶄新的活動中心和健康運動場所。

立委陳超明指出，竹南地區後續還有很多重要建設會陸續推動，另外，台積電封裝測試廠的全面啟動，科技產業園區的推動，還有西濱快速公路高架工程等，會使竹南交通更便捷、生活機能更完善、產業經濟更繁榮，假以時日，肯定會超車新竹縣市。

建築師陳賢秋指出，活動中心與健康運動中心為地上2層樓的建築，總坪數約215坪，1年內可望完工啟用。其中，1樓戶外規畫為多功能廣場，可提供民眾從事廣場舞蹈及假日小農市集、青創市集、二手市集等用途，活絡經濟。

1樓內部設置休憩空間，用於社區關懷據點及休閒集會場所，以及生活交流和老人共餐場地，2樓內部則規畫多功能體健空間，供鄉親強身健體、活絡筋骨，整棟建築設施，老、中、青都適合使用。

值得一提的是，活動中心外有大面積的自然生態公園和兒童遊憩區，因此建築外觀採用共融設計，讓建物融入周邊地貌，也讓民眾能感受到放鬆及親近的效果， 營造有溫度的社區環境。