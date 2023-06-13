雲林縣議員陳芳盈12日自爆去年遭朱凱翔性騷擾，並在臉書發表「給還在上朱凱翔節目的朋友的一封信」，面對連日壓力身體不支住院治療，13日出院回家休養，對於朱凱翔停播節目，她表示這件性騷案不會就這樣結束，還有很多話要說，等她身體養好近日會向外界說明。

陳芳盈12日在臉書控訴，她看到鍾沛君議員挺身而出，揭發朱學恒的性騷擾，勾起她一些不堪的回憶，去年初她遭朱凱翔性騷擾，朱凱翔竟當著另外2個人面前2度問她「我可以和妳打砲嗎？」，掙扎3天，還是決定把她的經歷說出來。

陳芳盈說，這件事在她的心裡成為一個陰影，只不過隨著時間推移，也漸漸選擇不要想起，在心裡說服了自己「那是社會的常態、那不是我能改變的權力生態、不要再把這件事放在心上、就讓這件事過去，否則只是在折磨自己而已」。

陳芳盈指出，直到她看到朱凱翔上節目，大談鍾沛君被性騷擾，痛批朱學恒，忽然一種憤怒在她心頭熊熊燃燒起來，打破了她的猶豫和遲疑，直接對著鏡頭大罵「你比朱學恒還噁心」。

陳芳盈12日深夜11點許，在臉書上傳1張躺在病床的照片，表示「因多日難以成眠心力交瘁，3天2度進急診室，眼睛整個腫起來，正一個人躺在醫院打點滴」，13日早上出院回家休養，被問及朱凱翔13日已停播節目，表示「這件事還沒結束，還有很多事要說」。

陳芳盈指出，因眼睛腫脹疼痛難耐，12日是強忍疼痛打出「給還在上朱凱翔節目的朋友的一封信」這篇文章上傳臉書，醫生說她須要再治療2、3天才會恢復，因此這段時間會先好好休息，近日再向外界說明更多細節。

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