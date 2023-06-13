前陣子鬧蛋荒，今年3月每公斤產地價與批發價來到45.5元和55元歷史高點，明天（14日）起均調降3元；蛋價逐漸回穩，有網友好奇，早餐店每項都漲價5元，接下來會不會跟著降價？許多網友都認為回不去了，「第一天住台灣嗎」、「怎麼可能降？我家這裡的還繼續漲。」

一名網友在批踢踢發文指出，偶爾周六不想準備早餐，才會去早餐店買，結果發現每項都加5元，現在蛋價逐漸回穩，他也好奇早餐店會不會跟著降價。

許多網友直言「商人漲價是不會降回去的」、「你第一天住台灣嗎」、「笑死，我這裡的還繼續漲價勒」、「自從最愛的鮪魚蛋吐司漲到55元之後，就沒去早餐店了」、「你不去買，多的是財富自由的人，降價想得美」、「加蛋還要15元的一律永不再買」、「不降價店家不要去買，久了就自動降。」

也有網友表示，「家裡附近的有降回來」、「蛋降價，其他原物料還是持續漲耶」、「那你知道現在蛋價還是比上波漲價之前的價格還要貴，而且貴很多嗎」、「現在我們這邊的蛋一箱1000耶，以前是一箱600。」