第四波新冠疫情延燒，國內醫院急診量能備受考驗。台大醫院急診部醫師、哈佛公衛博士李建璋提醒，新冠降級改類不等於回到過去，應該將疫情期間學到的東西內化到醫療系統，並強調「我們不能放棄輕症通報」，建議主管機關應建立輕症監測系統，讓醫療端和民眾能夠更加了解疫情走向。

李建璋表示，新冠疫情還沒結束，最近疫情約是過去的3分之2，急診工作量並未大幅減少，加上新冠疫情降級後，過去不敢來醫院的慢性病患，也紛紛回流急診；過去是將各科的專責病房資源通通給新冠病人，現在則是新冠和其他疾病都要應付，醫療量能當然會左支右絀。

李建璋認為，新冠疫情雖然降級，但不代表回到過去，而是應該將疫情期間學到的東西內化到醫療系統，因此仍不能放棄輕症通報（監測）。他強調，輕症通報（監測）還是有存在的必要，否則大家不知道疫情如何，不僅醫療端無法準備因應，民眾也無從規劃生活。

國內上周平均每日新增244例併發中重症個案、35人死亡。若以中重症患者占整體感染者的1％推算，上周平均每日新增2.4萬人感染新冠。但李建璋認為，疫情就像天氣一樣，北台灣下大雨，但南台灣可能出太陽，如果缺乏地理資訊，這個數字並沒有實質意義。

李建璋指出，過去醫療院所需要將個案上傳法定傳染病系統，非常勞心勞力；既然新冠肺炎已納入疾病診斷代碼，且國內已有全國電子病歷系統，建立新冠輕症監測系統並非難事，只要勾稽健保就醫資料，就能夠監測全國各地的新冠肺炎就診情形，無論是數位發展部或疾管署都很容易可以做到。

疾管署副署長羅一鈞回應，目前可透過健保診斷碼和健保資料串接，了解新冠輕症就醫趨勢、年齡層和地理分布，但由於一個人可能多次就醫，無法直接了解感染人數，因此不會另行公布，仍可作為監測疫情趨勢的指標，目前看來和各項指標吻合。