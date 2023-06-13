下周四（6月22日）是端午節，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖馬、兔、猴在端午節後運勢將超級旺，其中生肖馬職場能獲好表現進而升職加薪；生肖兔工作表現出色深受老闆及同事喜愛，人際關係方面可順利拓展人脈，賺取豐厚獎金；生肖猴則能得到貴人幫助，正、偏財皆有賺頭。

▍生肖馬

生肖馬個性獨立且非常有自信，在端午節後，在職場上能成為萬眾矚目的對象，他們有著極強的領悟力，加上勇於挑戰，因此能獲好表現受到器重，升職加薪樣樣來。

▍生肖兔

生肖兔在端午節後運勢超級旺，他們擅於思考領悟力極強，工作中總有源源不斷的動力，能讓他們獲得出色表現，深受老闆及同事喜愛。另外，在人際關係方面可順利拓展人脈，迎來許多合作機會，賺取豐厚錢財。

▍生肖猴：

生肖猴在端午節後幸運女神圍繞在身旁，即使遇到困難也能獲貴人助力，順利度過難關。在事業方面有良好發揮空間，成績備受好評，獎金拿不完。另外，近期生肖猴的財帛宮受到加持，有望得一筆意外之財。