外傳民眾黨不分區立委吳欣盈將轉戰台中第二選區，與民進黨立委林靜儀、國民黨立委參選人顏寬恒三腳督，吳欣盈13日稱還在考慮中，最後仍由黨部討論決定。對此，林靜儀指出，有競爭就會有進步，但壓力較大的是，她的財力難以匹敵兩位對手，會用更著眼在地方服務讓民眾有信心，也盼選後不論結果如何，對手都能服務地方。

吳欣盈稍早受訪表示，她願意為台灣付出、幫民眾黨打仗，她自己除了經營彰化、台中、南投以外，還有新竹縣市，本身也住在台北，5月底開始已陸續開始地方行程，她趁此機會多了解台灣的不同面向，聆聽大家的聲音，當然最後會由黨部這邊討論後再決定；至於是否底定中二選前，她未否認，僅回應「考慮中，謝謝」。

林靜儀指出，各政黨如何提名候選人都有其考量，希望每個政黨在提名時的想法是要好好經營、提出地方願景，選後不論結果如何，也應該要留下來繼續為地方服務。她也坦言，對她來說壓力比較大的是，兩位對手的財力她都難以匹敵，要用更多地方服務及建設經驗，讓民眾來對她有更好的信心。