船員培訓。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

隨著國內離岸風電進入大規模海上安裝階段，各類特殊工作船舶及其操作船員需求逐步浮現，其中以船舶動態定位系統操作船員人才需求尤為緊迫，目前台灣不到百名。台灣風能訓練公司協助台灣20名本土船員前往日本東京受訓，船員若取得動態定位操作員證書，年薪至少約有200萬。

台灣風能訓練公司於2018年5月設立，由港務公司、臺英風電、台電、中鋼、台船及風睿能源等6間公司合資成立，引進與國際接軌的標準課程，並提供風電產業訓練與客製化課程服務，促成產業人才在地化。

隨著國內離岸風電進入大規模海上安裝階段，各類特殊工作船舶及其操作船員需求逐步浮現，其中以船舶動態定位系統操作船員人才需求尤為緊迫，約不到100名，而國內目前尚無相關培訓機構。為此，台灣風能訓練公司與日本三大航運集團及其下訓練品牌MOLMEC（簡稱MOL）以訓練合作方式，目標於今年度協助20位本國籍船員赴日本東京訓練中心接受國際標準NI船舶動態定位操作訓練，以加速台灣船員取得動態定位操作員證書，滿足國內產業需求並推動人才本土化。

據營運經理李登貴表示，船員若取得動態定位操作員證書，年薪至少200萬元起跳，但也須通過課程、實習實作取得證書後才可上線，得歷經約1年的時間，相當不容易。

雙方也簽署合作備忘錄，台灣風能訓練公司將協助台灣船員至位於日本東京之MOL訓練中心取得符合國際標準的船舶動態定位操作訓練課程。另外，協助船員獲得符合NI標準的動態定位系統訓練認證，使他們熟悉動態定位系統的操作和知識。最後，發展跨國合作訓練關係，促進台日未來在離岸風電和海事相關產業合作。

動態定位系統夠將船舶在海上指定的地點保持船舶或按照預設路線航行的操控方式，廣泛應用於海底電纜鋪設、離岸風力發電相關專業船舶；因應台灣離岸風電快速發展，現為亞洲區域離岸風電安裝量最大的國家之一，政府並規劃於2024至2030年每年離岸風機安裝量將達1GW以上，產業發展活絡並推動動態定位操作船員在未來將成為國內關鍵人才。