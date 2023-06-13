本土猴痘疫情已經連續數周都是兩位數增加，上周再度新增16例，其中仍以雙北最多。另外全國首例新竹市兒童病例，經醫生投藥治療後，身上傷口已經結痂，昨天已經出院，返家進行自主健康管理，後續經醫生評估不具傳染力，就可以結束自主管理。

疾管署公布，上周再度新增16本土病例，其中新北市最多共新增4例、台北市3例、桃園、雲林、台中各2例、新竹縣、新竹市、高雄各1例。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診162例病例(150例本土及12例境外移入)，其中110例已康復，10例仍住院治療中、42例於居家自主健康管理中。

至於上周公佈國內首例兒童，後續接受口服抗病毒藥物，症狀改善迅速，經醫生評估症狀緩解，適合出院，昨天已經出院返家，接受後續自主管理。該兒童結痂皮尚未脫落，還需要在家觀察幾天還很難說，需要衛生局關心，或是安排前望醫院評估，

至於該兒童同住家人與幼兒園追蹤後發現，過去一段時間，曾有一名家人和學童有出現發燒症狀，但經過採檢已經是陰性排除。

疾管署發言人羅一鈞提醒，還有3萬7663人尚未接種第二劑的猴痘疫苗。（鄭郁蓁攝）

由於猴痘已經連續數周都是兩位數成長，對於這波疫情後續，羅一鈞表示，猴痘疫情還是要靠完整接種疫苗，才能讓疫情慢慢回到一周個位數的趨勢。

羅一鈞提醒，目前完成一劑接種高風險族群有3萬7663人，其中2萬5432人，高達67.5％，都尚未接種第二劑疫苗，呼籲應儘速接種增強保護力。