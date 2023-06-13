證交所指出，經瞭解全體上市公司5月營收成長較大產業原因，其中，觀光事業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，營收年增率82.61％；汽車工業因車用晶片供應問題緩解，營收年增率38.31％；貿易百貨業因個別公司近期受匯率波動認列匯兌利益及母親節商機影響，營收年增率24.67％。
營收衰退較大產業中，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，營收年減42.38％；油電燃器業受油價下跌及通膨致需求低迷，營收年減30.62％；塑膠工業因電子材料需求下滑，營收年減29.61％。
台灣證券交易所統計上市公司5月營收，單月營收總計2兆9,108億元，年減3,276億元，減幅10.12％；累計前5月上市公司營收總計14兆3,072億元，年減11.47％。成長幅度第一是觀光業，衰退幅度最大是航運業。
證交所指出，經瞭解全體上市公司5月營收成長較大產業原因，其中，觀光事業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，營收年增率82.61％；汽車工業因車用晶片供應問題緩解，營收年增率38.31％；貿易百貨業因個別公司近期受匯率波動認列匯兌利益及母親節商機影響，營收年增率24.67％。
營收衰退較大產業中，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，營收年減42.38％；油電燃器業受油價下跌及通膨致需求低迷，營收年減30.62％；塑膠工業因電子材料需求下滑，營收年減29.61％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。