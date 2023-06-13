證交所指出，經瞭解全體上市公司5月營收成長較大產業原因，其中，觀光事業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，營收年增率82.61％；汽車工業因車用晶片供應問題緩解，營收年增率38.31％；貿易百貨業因個別公司近期受匯率波動認列匯兌利益及母親節商機影響，營收年增率24.67％。

營收衰退較大產業中，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，營收年減42.38％；油電燃器業受油價下跌及通膨致需求低迷，營收年減30.62％；塑膠工業因電子材料需求下滑，營收年減29.61％。