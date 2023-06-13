王品截至5月底台灣事業群共310家門市，概分為泛中餐、休閒餐飲、鍋類、快食尚等5大品類。陳正輝表示，台灣餐飲市場總產值高達8600多億元，王品台灣事業群2022年營收雖創137.36億元新高，但市占率還不到2％，可見還有頗大的發展空間。

陳正輝指出，王品台灣事業群的品牌及品類架構已大致建構完成，未來將以五大事業群為核心持續多品牌策略拓展市占率，目標提升至30％，尤其聚焦深耕鍋類、鐵板燒與燒肉市場。他透露，王品鍋類及燒肉市占率已達11～12％、鐵板燒市占率達17～18％。

王品今年台灣規畫新展30～50家門市，其中6月將一舉新展9家，合計上半年已敲定新展40家。新品牌方面，除了已推出的中價鐵板燒品牌「就饗」，預計下個月將再推出高價鍋物新品牌，砂鍋粥和韓式燒肉新品牌亦持續規畫中。

同時，王品亦將善用供應鏈子公司萬鮮，達到快速展店、垂直搶攻市占率綜效，排除集團內部交易，萬鮮去年營收已達10億元、年增約20％。陳正輝表示，透過萬鮮完成大部分的食材前置作業，可協助門市順暢完成料理、優化服務效率，並透過推出零售商品拓展商機。

由於台灣市場規模較小、且少有多品牌發展的連鎖餐飲集團，使台灣目前尚未出現千億市值的餐飲集團。陳正輝認為，若市值達千億規模，將有助站穩對手難以超越的地位，尋求海外代理合作亦有優勢，目標未來每年營收逐年成長20％。

陳正輝表示，除了持續發展直營自有品牌，王品也不排除透過併購、合作代理方式擴張。相較於併購尋覓合適標的不易，認為透過合作代理方式發展中平價品牌為較佳模式，目前已有與海外業者洽談合作可能。

至於中國大陸方面，王品截至5月底共100家門市，其中以王品牛排46家、西堤牛排43家為主軸。陳正輝表示，中國大陸經濟復甦力道不如預期強勁，集團對此會先採取「持盈保泰」策略，先固守既有規模、維持穩定表現。