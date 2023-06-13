彭博社引述多名消息人士稱，隨著經濟壓力增加，北京正考慮推出廣泛的一籃子刺激經濟措施，至少包括十多項旨在支持房市和內需的政策，降息也是選項之一。

擬議的刺激計劃的一個關鍵部分，涉及到支持房地產市場，監管機構正尋求降低未償還住宅抵押貸款的成本，並通過國家政策性銀行增加再貸款，以確保「保交樓」的進展。國務院可能最早在本周五（16日）討論這些政策，但尚不清楚何時公佈或實施，而措施的內容也可能會發生變化。

中國人民銀行和國家發改委未回應置評請求。