高雄繼中正預校傳出隱匿流感，導致學生群聚。今日又傳出陸、空軍也爆發疑似A型流感，導致多名學生確診。高雄市衛生局表示，經查陸、空官校相關群聚疫情均依規定通報，目前出現症狀者經診療均為輕症；後續落實全體教職員工生健康監測等方式防治，每日密切追蹤掌握疫情。

上周中正預校遭指控隱匿流感近1個月，導致65名學生確診，後續衛生局依照未按規定通報，開罰1萬2000元並停課一周，後續由於確診人數增加至80例，中正預校也採取全校停課來因應。

而今日又傳出陸、空軍官校有學生爆發流感群聚，對此，衛生局表示，經查陸、空官校相關群聚疫情均依規定通報在案，目前出現症狀者經診療均為輕症，並依規定投藥；衛生局所、國軍高雄總院感染科專科醫師及感控師已積極介入協助執行感控工作。

另外衛生局表示，落實全體教職員工生健康監測、症狀警示及感控區隔為當前主要防治策略，將每日密切追蹤掌握疫情。

衛生局表示，持續督導依據傳染病防治法暨「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」落實校園防疫措施，每日兩次以上漂白水環境消毒，消毒重點含教室、宿舍及公共空間、廁所、浴室，並停止社團活動、班級交流活動，針對容易交叉污染的飲水機暫停使用等。

此外，衛生局呼籲，請校方每日執行疫情監測及教職員工生健康管理，有症狀務必儘速通報衛生局，防範疫情於校園擴散。