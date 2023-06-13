夏天到了，不少民眾喜歡到海邊戲水消暑，不過身邊若是出現龐然野生巨獸，恐怕會被嚇得興致全消。美國佛羅里達州著名的度假勝地德斯坦（Destin）周末就上演了「人熊同樂」的奇觀，一隻野生黑熊闖入人山人海的觀光海灘，旁若無人地游起泳來，罕見的一幕被周遭民眾拍下。

美國佛羅里達州德斯坦（Destin）11日出現黑熊在海邊游泳戲水，當時岸上遊客眾多，引起一陣恐慌。

根據《紐約郵報》、美國有線新聞網（CNN）12日報導，南臨墨西哥灣的德斯坦海灘週日（11日）擠滿了避暑人潮，不少民眾泡在水裡、享受浪花的拍打時，海中突然出現一隻黑影，四肢交替划著狗爬式，朝岸邊不斷前進。奇怪的身影引起民眾議論紛紛，有人擔心是鯊魚，也有人懷疑是某人家的大狗，正在享受著游泳的樂趣。直到黑影愈游愈近，大家才赫然驚覺，那是一頭小黑熊！

這頭年幼的熊上岸後，不少民眾嚇得四散退開，也有人拿起手機拍攝這罕見的一幕，不過小黑熊似乎沒當一回事，甩甩身上的海水後，立刻就鑽進一旁的灌木叢，消失不見蹤影。當地民眾表示，在佛州住了一輩子，從來沒有看過這樣的事，有人則打趣說，小熊剛好「也來度假」。

一隻小黑熊11日現蹤美國佛州海灘游泳，上岸後鑽進灌木叢不見蹤影。

對此，佛羅里達州魚類及野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission，FWC）表示，野生熊出現在人來人往的海灘實屬罕見，不過可能因為牠相對年輕，經驗不足才會誤闖。事實上，這個季節正是小熊離開母親，學習獨立生活的時候，牠可能正在探索未知的領域，或到附近的島上尋找食物。

FWC告訴民眾，如果看到熊，務必給予牠空間，「不要嘗試靠近，更別動手餵食。」在一般情況下，熊會自行離去。根據佛羅里達州政府統計，該州有超過4,000頭黑熊。