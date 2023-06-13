台北市北投市場大樓因為氯離子超標、耐震係數不足，遭認定為海砂屋將予以拆除。市場處表示，最快明年3月動工拆除，並預計於4年後完工使用。（丁上程攝）

台北市北投市場大樓因為氯離子超標、耐震係數不足，遭認定為海砂屋將予以拆除。市場處表示，最快明年3月動工拆除，並預計於4年後完工使用。（丁上程攝）

台北市北投市場原址因為建物氫離子超標，再加上耐震係數不足，因此被認定為海砂屋將拆除。13日議會財政委員會前往北投市場進行市政考察，市場處表示，最快明年3月啟動拆除工程，預計工期4年，將於2026或2027年完工。而與市場屬同建物的北投區公所，也預計在明年總統大選後陸續遷出，新址已提財政局平台場地媒合，若沒有合適場地，合署單位會到外承租。

台北市議會財政建設委員會13日上午前往視察北投市場，議員不分藍綠皆相當關心北投市場的相關處置狀況，並且針對市場以外的公家機關後續如何進行安置。民進黨議員陳賢蔚表示，北投市場若要拆除重建最大問題就是原本在大樓內的相關單位，若要搬遷可能會找不到相關地點，且北市府應說清楚相關改建規劃時程。

民進黨議員鍾佩玲、國民黨議員陳重文則表示，若市場大樓要改建，應考慮攤商和民眾需求，且市府要協助相關單位尋找中繼地點，應該要評估地點是否便民及相關租金及動線等狀況。民進黨議員林延鳳則關注，針對市場改建案編列了4億多的預算，現在決定要拆除重建，相關契約如何履行，以及後續攤商攤位如何做安排，市府必須得做通盤考量。

市場處表示，北投市場經鑑定後包含有氯離子超標、耐震結構也不合格，後續將朝拆除重建，若相關合屬單位搬遷順利，預估明年3月間可動工拆除大樓，大樓重建工期評估約4年，最快117年可完工。市場處強調，北投市場大樓內的合署單位，目前中央機關已經找到中繼地點，為配合明年總統大選，北投區公所將最後搬離預估明年2月，期間北市府其他相關單位則會陸續搬遷，北投市場大樓重建費約新台幣60億元。