外傳民眾黨立委吳欣盈有意投入台中第二選區立委選戰，民眾黨台中市黨部主委江和樹認為，中二選區近幾年人口持續成長，且不會排斥空降參選者，若以「決戰中台灣」的觀點來看，吳欣盈投入中二立委選戰是很好的人選；他也建議立委蔡壁如參選台中第一選區，與立法院副院長蔡其昌來一場「蔡蔡戰」。

江和樹表示，民眾黨主席柯文哲若要當選總統關鍵就在中台灣，而中二選區是中台灣的關鍵區，從過去陳柏惟、林靜儀都能當選的情況來看，中二選區對外來者不會排斥，再加上烏日、龍井區近幾年人口持續增加，中間選民非常多，中二選區是吳欣盈很好的選擇。

江和樹說，柯文哲的選票就像是「癌症的轉移」，不是那麼聽話，民眾黨要找的立委參選人必須要「有像」、能自帶聲量，吳欣盈或蔡壁如都是，吳也表示尊重黨中央指示、會積極備戰；在目前總統選舉三腳督的情況下，柯文哲聲量慢慢在提升，而吳欣盈國際外交好、參選是因看到台灣的未來，相信她有機會。

江和樹強調，台中市立委8個選區，民眾黨最保守要提名4區，希望在藍綠不過半中扮演最佳角色，除了第二選區建議吳欣盈，第一選區則希望由蔡壁如對戰蔡其昌，這兩人都有聲量，「蔡蔡戰」絕對可期；另台中選民數最多的第五選區，他向黨中央推薦黨發言人楊寶楨；第七選區則仍爭取大學姐林筱淇一戰。