受到滯留鋒面影響，近日下午花蓮下起大雷雨，氣象局預報到本週六仍有大雨發生，水利署第九河川局館襲花蓮重要河川，今天啟動應變機制，包括成立工區防汛搶險隊、偕志工巡查熱點、預布大型抽水機於玉里鎮待命等，掌握即時狀況。

氣象局預報，15日鋒面由巴士海峽逐漸北移，水氣增加，分析16、17日降雨達到高峰。經濟部於13日早上應變小組二級開設，九河局同步啟動應變。

連日午後大雨，第九河川局大型抽水機整備待命。（第九河川局提供／王志偉花蓮傳真）

九河局長王國樑表示，疏濬工程部分九河局有2件及縣府1件，已提前完成防汛整備，包含機具撤離及工區整理；同時6件在建工程，完成查核及成立工區防汛搶險隊。

另外，九河局應變小組將守視外水熱點預報資料及水情變化，與志工偕同巡查，搶險開口合約待命備勤，視預報資料提前預布大型抽水機於花蓮南區玉里待命，並適時提醒縣府高寮、崙天等跨河構造物便道安全，啟動管制及撤離，以維護用路人安全。

王國樑表示，九河局已於汛期前完成雨量、水位、CCTV、淹水感測器維護，以利水情守視，並盤點鄉鎮防汛資源，提供各區防汛預布、防汛備料及抽水機之借用、支援參考。九河局也持續落實水情1日5查，保持橫向聯繫，確實警戒資訊傳達。

遇到大雨，用路人注意水情，不要強行通行。可透過防災資訊服務網http://fhy2.wra.gov.tw、facebook防汛抗旱粉絲團、手機行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579等防災避災工具，掌握即時訊息。