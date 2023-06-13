1995年來台開播的迪士尼頻道2022年初關台，今(13日)稍早傳出一樣列於迪士尼旗下的衛視中文台、衛視電影台也將陸續退出台灣市場，無疑對觀眾來說是一記震撼彈，對此，電視台暫未正式回應，但國家傳播通訊委員會（NCC）稍早已經證實。

老牌兒童頻道「迪士尼頻道」1995年3月起扎根台灣，每日播映24小時無間斷，內容包括美國動畫，也有日本、大陸或韓國的作品，還有許多原創影集，例如《飛哥與小佛》、《孟漢娜》、《小查與寇弟的頂級遊輪生活》等，2003年更開啟雙語服務。然而近年串流平台興起，迪士尼頻道想將主力放回Disney+，便在2021年宣布於2022年元旦1月1日在台灣中止營運。

當時，迪士尼頻道透過官方臉書發聲明，表示：「該變動是根據公司在評估業務及營運後所作的決定。我們衷心感謝觀眾一直以來的支持和愛護，諸多不便敬請見諒。」未來在Disney+仍能看到他們推出的兒童節目，沒想到才過去1年半，又傳出迪士尼其下的兩頻道衛視中文台、衛視電影台也跟進將撤出台灣。

據《ETtoday》報導，Disney稍早已向NCC報告9月會結束其下3個頻道，其他的也會在年底實陸續關閉，Disney已經向員工證實這項訊息，會在今年12月底前分段性關閉電視台，而估計影響到的台灣員工約有100多人，對此，衛視中文台方回應本報，表示不方便回應，而迪士尼公關處表示正在開會，稍晚才能有回應。

報導進一步指出，國家傳播通訊委員會（NCC）已證實此事，透露Disney稍早送備查公文通知，共有11個頻道將在今年底撤出台灣，除了衛視中文台、電影台，還有Baby TV、Star Movies HD、國家地理高畫質野生頻道、國家地理國際頻道、國家地理頻道、STAR Movies Gold、STAR World、星衛HD電影台、星衛娛樂台，第一波將於10月1日停播3頻道，其他則在明年1月1日停播，至於是哪3台會先停播還有待確認。