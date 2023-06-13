客運業者表示，有關車輛及電力設施等相關物件受損，將委由保險公司處理。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投客運一輛台灣好行的公車12日深夜從草屯開回埔里途中，於埔里鎮中潭公路（台14線）南村路段失控擦撞路邊水泥護欄，不僅右側車頭毀損，還波及旁邊電箱，導致周邊50多戶大停電，迄今仍在搶修中；所幸當時車上沒有乘客，駕駛也僅受擦傷，肇事原因警方調查釐清。

據了解，肇事公車昨夜10時許從草屯鎮開回埔里鎮，11時許行經台14線50.5公里處、即中潭公路南村里路段，疑似天雨路滑失控，將路邊水泥護欄撞掉，整座掉落排水溝，接著撞毀路旁台電的電箱，導致周邊停電，一片漆黑。

台電指出，肇事車輛上午8時許拖吊排除，不過電箱遭強力撞擊嚴重受損，導致周邊50多戶停電，包商上午起全力搶修，不過電箱機組嚴重毀損，迄下午3時許仍在修復中，尚未恢復電力。

警方表示，該輛肇事公車的右側車頭撞破1個大洞，擋風玻璃碎裂，駕駛僅輕微擦傷，其呼氣酒測值為0，所幸當時是末班車，車上也無其他乘客，詳細肇事原因仍待調查釐清。

南投客運業者表示，有關車輛及電力設施等相關物件受損，將委由保險公司處理，也會針對駕駛疏失進行行政檢討，肇事責任由警方調查中。