民進黨日前爆發性騷擾及包庇案，今天啟動第一場性平教育課程；民進黨新聞部主任張志豪表示，民進黨上次公布許嘉恬案調查結果，後續還有三案，在整體課程結束後，週五再繼續召開性平會議，針對相關案件完整處理。

民進黨今天第一場性別課程邀請NGO工作者黃嘉韻主講；黃課後受訪表示，這次主要是讓大家了解什麼是性騷擾，必了解每個人都有身體自主權，要學著尊重別人、不要侵害別人，令部分是性平三法如何適用，遇到情況如何處理及申訴方式。

對於這次上課，她說，這是一個類似實境秀，以她經驗來講，沒有發生之前、沒有第一個申訴前，學校或公司單位，對大家來說，上課歸上課，實際發生是另一回事，能在第一時間做出補救措施，就是實際的學習的機會，而且這次是透過大螢幕讓全國民眾學習如何友善職場的示範。

被問到上課中有提到個案？她說，會舉例一些個案，但用模糊的方式去談，畢竟這些案子都還沒有確定，也不便直接評論，她用的都是最高法院的判例。

至於黨公職的問題在哪？她說，大家對於人我界線還不是很清楚分辨，及喜歡和不喜歡的接觸，另一部分對法律，即便是立法相關單位，對法的運用可能也不太熟悉。