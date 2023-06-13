網路紅人「館長」陳之漢昨晚在YouTube節目「誰來Talk館」專訪民眾黨總統參選人柯文哲，柯昨語出驚人表示，若自己當選2024總統，有意邀請前立委黃國擔任法務部長。對此，民進黨立委林宜瑾13日批評，任命部會首長是何等重大決定，柯文哲卻有如土匪首領，飢腸轆轆的和部下想著如何分食台灣這塊肥肉，令人不齒。

館長於直播中問到司法問題時，柯文哲坦言，自己對司法改革沒有想法，跑去請黃國昌幫他上課，館長追問柯文哲是否認同黃國昌是個「人才」？柯文哲表示，黃國昌過去在立法院時就展現能力，「他一個就屌打全部了，把大家打到鼻青臉腫」。

「柯文哲還沒當選總統，就開始封官？」林宜瑾批評，被問到司法、黑金、詐欺等問題，柯文哲居然開口回，最快的方法就是找黃國昌擔任法務部長，簡單一句話，就讓柯文哲威權、保守的意識型態無所遁形。

民進黨立委林宜瑾。（林宜瑾提供）

林宜瑾強調，任命部會首長是何等重大的決定，不會是行政院長，也不會是總統一個人說了算，背後還要有深厚的社會公益性做支撐。可是柯文哲的表現卻有如土匪首領，飢腸轆轆的和他的部下想著如何分食台灣這塊肥肉，令人不齒。