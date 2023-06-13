一名男網友表示，台南某路段上的停車場，收費規則寫假日每小時收費100元，當日最高上限2400元，讓他直呼「停紅線還比較划算。」觀點引發網友討論，多數人說紅線會被依法拖吊，也會有被其他車擦撞風險，屆時恐要負肇事責任，金額比停車費還高。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》指出，在台南金華路三段上，看到路邊停車場計費表寫，平日每小時收費50元、當日最高收費150元；假日每小時收費100元，無最高收費優惠，當日上限是2400元，高額停車費讓他驚訝，「假日是不是直接停紅線還比較划算。」

圖文吸引逾6千名網友關注，「竟然拿違規來比，台灣人的守法觀念令人堪憂啊！果然是罰太輕了」、「2400都嫌貴的人，沒資格開車」、「比起紅線的話，坐計程車會不會更方便更划算？」、「還有更誇張的路邊停車喔！一小時140元」、「紅線運氣好的話可能還不用付錢」。

但也有人認為停紅線會被拖吊，不僅花的錢更多，也有隱藏風險，「紅線有拖吊及肇事責任，若因為違停有人受傷，都要算進去」、「笑死！那些想停紅線的人在想什麼，台灣被叫行人地獄不是假的」、「違停有被擦撞風險」、「你可以停看看紅線啊！看會不會拖吊，繳更多」。