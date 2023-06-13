網路泡沫在2000年破減，以科技股為主的那斯達克指數在2000年3月站上5,408.60點最高峰後急轉直下，到2002年10月9日跌至谷底時崩跌了78%。

TAM Asset Management投資長Penny接受媒體訪問時表示，就算只是在業績報告中提到AI這個詞都能看到股價上漲，這與網路泡沫時期非常相像。我認為這個市場有點過頭了，我對它開始下跌的押注將大得多。

自5月底輝達端出好得讓人跌破眼鏡的財測後，其股票市值已經增加近30%。今年來輝達股價飆漲超過160%，並帶動AI概念股一路挺升，使那斯達克指數市值增加三分之一。

這股AI狂熱在極短時間內將大量資金推向市場的一小角，科技股雲集的ESG（環境保護、社會責任與公司治理）基金當然也是受益者。

Penny表示，過早對聯準會將開始扭轉升息周期的押注，也助長了這股AI狂熱，但只有少數幾個產業，事實上只有少數幾檔股票推動這波「爆買潮」。與此同時，經濟衰退仍是非常真實存在的風險。

因此，他表示自己並沒有像其他人一窩蜂搶買相同的AI夯股，而是遵循1800年代淘金熱的劇本，當時聰明人並沒有浪費時間尋找黃金，而是投資淘金所需的工具。

根據彭博所做的分析，記憶體晶片就是這樣的領域，它對於生成式AI所需的深度學習應用至關重要。此外，美國Teradyne Inc.和日本愛德華測試（Advantest Corp.）的半導體測試設備也可能成為這波AI狂熱的受益者。

Penny並表示，基於當前的環境，不應過度暴露於嚴重依賴「低利率和強經濟」的產業，投資人必須對那種高增長的故事保持警惕。