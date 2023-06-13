頭份興華高中學生裴沛綺（右）與越裔母親裴繪甄。（移民署苗栗服務站提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣興華高中國中部美術班創造力資優學生裴沛綺，是新住民2代，用筆畫出自己的家鄉頭份市，即日起到16日在興華高中圖書館展出繪畫作品，並於21日在頭份市公所三樓客家藝術館進行畫作義賣，義賣所得將回饋社會，感謝在這片土地上受到的幫助。

裴沛綺從小鍾情於繪畫，在資優巡迴課程與移民署築夢計畫裡走訪頭份地區的景點及生態，用畫筆將所看見的頭份畫下來，傳統市場裡的異國情，讓她感嘆台灣對多元文化的包容，使得在台灣傳統市場存留著一股異國香水。

頭份後花園的自然生態，萬物生生不息；客家人的硬頸精神，客家人刻苦耐勞，勤奮努力的特質，每一幕都讓沛綺感念在心。因此裴沛綺決定用畫筆讓大家看看她眼中的頭份，新住民眼中的頭份，即日起至16日在興華高中圖書館展出其繪畫作品。

裴沛綺表示，在創作路上感謝許多人，感謝母親裴繪甄，每當她準備放棄，或是遇到挫折時都是第一個幫助我解決問題，成為情緒垃圾桶，鼓勵她繼續向前走。

同時也感謝興華的老師們細心的指導，耐心的陪伴，並感謝繪畫老師，每當靈感匱乏時都會引導她的想法，願意每晚指導完成1幅又1幅的畫作，成為在美術路上的榜樣。

最後她感謝家鄉，成為堅持的動力，成為最溫暖的避風港，讓她能完成一直以來的夢想，能用畫筆從無到有，畫出一道奇蹟。