台中22歲郭姓女大生患有「骨骼性第三級咬合不正」（俗稱戽斗），畢業後投了幾十家履歷表應徵祕書都石沈大海，經安排齒顎矯正合併正顎手術後，大幅改善整體臉部線條，不僅增強自信，也順利找到工作。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

台中22歲郭姓女大生患有「骨骼性第三級咬合不正」（俗稱戽斗），畢業後投了幾十家履歷表應徵祕書都石沈大海，直到閨蜜暗示與「戽斗」有關，令她十分沮喪決定就醫，經安排齒顎矯正合併正顎手術後，大幅改善整體臉部線條，不僅增強自信，也順利找到工作。

亞洲大學附屬醫院口腔外科主治醫師陳彥綦表示，正顎手術主要是協助矯正咬合不良，並調整臉型及增進美觀，除了常見的矯正功能，也會應用於治療顏面創傷、唇顎裂以及睡眠呼吸中止症等範疇，通常可從「美觀線」判斷是否需要矯正；美觀線是從鼻子的最前端與下巴最突點畫一條線，若下唇位置太過後縮則為「小下巴」，萬一超過太突出，就容易成為「戽斗」臉型。

陳彥綦檢查發現，鄭女下巴明顯突出、雙唇無法閉合，距離美觀線超過1.5公分，屬於「骨骼性第三級咬合不正」，加上患者本人齒列不正，建議採用齒顎矯正合併正顎手術雙管齊下方式改善面部輪廓；先藉由拔牙及配戴牙套改善齒列問題，再以截骨方式縮短過長下顎後，利用顎面骨移動同時改善鼻型增加臉部豐隆度，大幅改善臉部整體線條。

陳彥綦表示， 3D電腦輔助導引及超音波骨刀進行正顎手術治療適患者一大福音，手術過程中出血量大幅減少、手術時間縮短，並提高準確度；同時提醒，長期忽視下顎骨與齒列咬合不正，容易衍生牙周病、蛀牙、咀嚼與消化問題，也可能干擾舌頭運作和正常發音，造成自信心不足或人際溝通障礙，無論是先天遺傳或後天外傷造成，都應該及早諮商。