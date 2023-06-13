由台北市立文獻館舉辦的《世紀擘畫：1920年以來的台北市長》紀錄片發表會13日，特別的是邀請到歷屆市長，包括前總統府資政吳伯雄、黃大洲、前總統馬英九、郝龍斌、柯文哲及現任市長蔣萬安，6位市長坐在電影院第一排一同欣賞17分鐘紀錄片精華版，也成為珍貴的歷史畫面。

6位市長進場後坐在電影院第一排，不時交頭接耳敘舊，一同欣賞完紀錄片後，輪由向觀眾發表演說，吳伯雄率先致詞，表示能夠來講幾句話真的不容易，「因為我是在過去將近10年在台大榮總都有三次病危通知的人」，並強調市政建設都是一棒接一棒。

黃大洲則表示，回憶起來真的是很多往事難忘，剛剛講到捷運喔，當時半夜施工，試著把交通傷害降到最低，台北市是活力很強的城市，也感謝當時的台北市民一起挺過交通過渡期。

接著馬英九說，我第一次當選台北市長，競選歡聲雷動，只有我一個笑不出來，他們問我為什麼不笑，因為我要幹4年市長，結果我幹了8年，唯一遺憾的是大巨蛋都還沒完成。希望蔣萬安繼續努力。

郝龍斌接著笑說，台北市長真的不好做，因為有最嚴厲的議員、市民在監督，唯一做台北市長比較幸福的是，台北市的公務員是最好的，執行力很高，我們必須要做台灣的領導城市，任何一個台北市長要有創意要會規畫，所以積極規畫YouBike、1999市民專線等，大巨蛋經過了柯文哲市長，希望在蔣萬安任內能夠啟用。

柯文哲則說，我們是從外面直接進來，帶來全新政治文化，所以開放政府是我秉持的，台北市民透過報名遴選到台北市政府翻箱倒櫃，不過更重要的是政治理念，所以我很強調財政紀律，這100年來我們回顧都是過客。

蔣萬安壓軸致詞則表示，紀錄片雖然是歷任市長擘劃的藍圖願景，但是也緊緊相扣每一位在台北市奮鬥的市民，他們的生命歷程跟軌跡，大家共享屬於台北人的光榮與驕傲。蔣萬安也開玩笑說「大家都說台北市長不好做，前一陣子我還要去滑龍舟，滑了5公里，到現在腰還在痛。」

紀錄片從當代角度呈現1920設市以來歷任市長的建設與事蹟，透過影像記錄不同時期的台北，帶領觀眾從多元角度認識台北市的百年風華。

為了讓民眾可以透過紀錄片回顧認識台北市歷任首長的風格事蹟，文獻館將於16日至19日共計4天，於華山1914文化創意產業園區光點華山電影館A TWO影廳，舉辦4場中文、2場英文的完整版紀錄片放映會，提供民眾報名免費入場，每場放映會提供133席位，藉由回顧歷史走向，前瞻城市未來。