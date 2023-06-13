鍾欣凌與小薰、寇家瑞出席《最佳利益3》造勢活動，被問許傑輝惹性騷事件回應。（林淑娟攝）

鍾欣凌與小薰、寇家瑞出席《最佳利益3》造勢活動，被問許傑輝惹性騷事件回應。（林淑娟攝）

入行超過30年的藝人許傑輝，也是演藝圈知名表演老師，在持續延燒的「＃MeToo」風波中，他被男網友在臉書粉專「黑特劇場 Hate Theatre」，以「關於我上過最不舒服的表演課」為題，指控第一堂課就要求學生練習「集體做愛」配音，令當事人「至今仍然十分害怕與反感」，許傑輝13日凌晨發出道歉聲明。

曾與許傑輝合作夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》、目前正合拍續集《婆婆2》的鍾欣凌，13日與小薰、寇家瑞出席影集《最佳利益3》造勢活動時，也被問及此事，認為「輝哥是想把東西跟大家分享的人，可能尺度沒拿捏好」。

鍾欣凌被問此事一度尷尬，她為難表示，「我知道這件事，現在就是哎，好難喔！我自己的表演課程中沒遇到這樣子，輝哥是想把東西跟大家分享的人，可能尺度沒拿捏好。這也是一個課程，這東西要更小心，也要跟大家講，真的遇到不舒服的狀態要勇敢說No。祝福那些發生過事情的人可以被安撫」。

她覺得在這個當口，沒人心情是好過的，無論是那時的學生還是許傑輝自己，每個人都要記取教訓。至於她自己，她開玩笑自嘲：「我自己沒有遇過，我不要騷擾人家就偷笑了！」

對於身陷性騷擾風波的許傑輝，鍾欣凌表示：「輝哥是認真的演員， 我們工作狀態很給彼此空間，除了工作，私下沒有交集，他在表演上拿捏很好。我覺得他也在省思這件事」。就她所知，許傑輝沒有因此事就跟《婆婆2》劇組請假，工作狀態很OK。

鍾欣凌說，課程中除非是很熟悉的狀態，心跟身體才會感覺比較安全、被釋放，尺度上的拿捏要小心。自己是否上過類似表演課？她表示，有上過的課程，比較是認識彼此的身體，因為對演員來說，身體就是工具之一，要傳達導演指令，「課堂上老師會希望我們按摩、做些遊戲、活動，打開界線，但都是在很安心的狀態下，同學也很熟」。

身為演員，有碰過不舒服經驗？小薰表示，她在「黑澀會美眉」時期胖得跟豬一樣、 又長痘痘，應該不會讓人有機會動動手動腳，加上個性又容易大剌剌容易忘記。鍾欣凌則自嘲：「我不要對人家就好了！我之前都跟王少偉說如果我沒嫁、你就要娶我，他後來說『你知道我有多感謝妳老公』，看到帥哥會說可以看你的六塊肌嗎？」她認為勇敢發聲也是對的，要看對方的初心是否好，若是覺得不舒服不敢大聲說不要，就用尿遁或是其他先離開現場的方式離開，有些人嚇到會不知道如何反應，可以的話要離開現場。

被問如何教讀小一、小五的女兒保護自己？鍾欣凌表示：「我會跟她們說，穿泳衣的地方不要被人家摸到以及最基本保護自己的方法。她們有看《俗女養成記》，說會踢他們下面！」