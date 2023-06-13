揭開娛樂圈雙面秘辛的喜劇電影《大愚樂家》，找來知名男星查理戴身兼「編、導、演」三職，並找來好萊塢「最佳綠葉」鄭肯詮釋超衰公關角色，不僅讓他過足戲癮，更讓他頻頻稱讚查理戴，讓他有了職業生涯中「最棒的表演」。

電影以光怪陸離的好萊塢作為故事背景，上演一場演藝圈幕前幕後大亂鬥。這回擔任關鍵人物的鄭肯，在本片詮釋陪伴藝名為「拿鐵快點」（查理戴飾演）的男主角，共同闖蕩銀河的超衰公關人員「列尼」。

為了演出公關一角，鄭肯做足功課並分享：「我甚至安排時間採訪了我的公關人員們，訪問她們是如何將工作做得如此出色，也了解這份工作的基礎細節。壓力很大、非常辛苦，而且很多時候是被低估的，我認為能夠知道這些具體內容很有趣，這真的是很不可思議的困難工作！」

為了更加凸顯角色的情感核心與重要性，導演查理戴在重拍過程中，甚至還擴增了鄭肯的戲份，讓鄭肯感到不可思議而驚訝地表示：「這是我職業生涯中從未碰過的事情！我真的不是那種會到處隨口說這次很棒、那次很棒的人，但這次真的讓我發揮出史上最棒的表演！」