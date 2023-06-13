海巡署中部分署第3岸巡隊結合轄區岸、海單位及第３巡防區指揮部第12海巡隊，全面提升查緝能量及邊境防疫，分別在苗栗、台中、彰化實施威力掃蕩。（第3岸巡隊提供／李京昇苗栗傳真）

海巡署中部分署第3岸巡隊結合轄區岸、海單位及第3巡防區指揮部第12海巡隊，全面提升查緝能量及邊境防疫，分別在苗栗、台中、彰化實施威力掃蕩。（第３岸巡隊提供／李京昇苗栗傳真）

端午節將近，為防範非法走私情事發生，海巡署中部分署第3岸巡隊結合轄區岸、海單位及第3巡防區指揮部第12海巡隊，全面提升查緝能量及邊境防疫，分別在苗栗、台中、彰化實施威力掃蕩，杜絕不法走私及偷渡，全力防堵非洲豬瘟疫情進入國內。

第３岸巡隊指出，威力掃蕩專案12日下午18點半時同步擴大執行港口安檢丶岸際巡邏等勤務，針對轄區岸際、涵洞、廢棄空屋、防風林及河道等處所，利用紅外線熱顯像等高科技裝備，並結合海巡偵蒐犬加強全面查察。

第３岸巡隊表示，掃蕩任務共計動員14車、6機具、53人與2犬，由隊長張子誼實施勤前教育，提醒同仁要以最嚴謹的態度發揮海巡的工作效能與精神。

第３岸巡隊說，端節期間，民生物資需求遽增，不法分子伺機走私農漁畜產品情形傳，除影響經濟秩序外，走私物品未經合格檢驗，也容易引發食安問題，岸巡隊在第1線執行各項勤務時，秉持「寧願多做、不可少做」及「用最高標準執行勤務」，徹底杜絕走私、偷渡等不法活動，全面強化港口查緝及安檢勤務，以確保人民生命財產安全。